В Петербурге ожидается снегопад 23 апреля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что во вторник, 23 апреля, в городе вновь ожидается снег. По словам эксперта, осадки должны пройти во второй половине дня, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В своем Telegram-канале Колесов написал, что пока температура воздуха в Петербурге держится на уровне 5 градусов тепла. По словам синоптика, уже в ближайшее время Северную столицу ждет похолодание, после чего начнется дождь.

«Так что вечером кратковременные дожди незаметно перейдут в снег зарядами», — сообщил Колесов.

Специалист также добавил, что сейчас в Выборге наблюдается плюс 2 градуса по Цельсию, а в Пскове — один градус тепла. В обоих городах идет снег, что, по словам Колесова, в ближайшие часы ждет и Петербург.