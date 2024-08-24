В Петербурге освободили обвиняемого в крупном мошенничестве израильтянина Карту

Московский районный суд города Санкт-Петербурга выпустил на свободу израильтянина Джошуа Карту. Его обвиняли в мошенничестве на 233 млн долларов, сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Джошуа Карту задержали в петербургском аэропорту Пулково 20 августа. Соединенные Штаты ранее объявили его в международный розыск за нарушение закона при торговле бинарными опционами. В период с 2013 по 2017 годы, как считают следователи США и Канады, мужчина обманул инвесторов на 233 млн долларов.

Принималось решение об экстрадиции задержанного в США или Канаду. Однако из-за того, что Соединенные Штаты не предоставили российским органам государственной власти поручение на высылку Карту, его освободили по ходатайству прокурора.

Ранее сообщалось, что задержанный позиционирует себя, как пилот гоночной команды Ferrari Challenge. В России он жил в «Москва-Сити».