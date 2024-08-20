В Петербурге задержали гонщика Ferrari за мошенничество на 233 млн долларов

Израильский блогер по требованию Соединенных Штатов был объявлен в международный розыск. По данным следователей из США и Канады, он нарушал закон при торговле бинарными опционами. Также мужчина, предположительно, обманул инвесторов на 233 млн долларов в промежутке с 2013 по 2017 годы.

Работники отделения Интерпола в РФ провели задержание Карту в петербургском аэропорту Пулково. Его могут экстрадировать в Соединенные Штаты или Канаду.

Израильский блогер позиционирует себя, как пилот гоночной команды Ferrari Challenge. Ему принадлежат несколько элитных машин, среди которых Rolls-Royce. До этого он проживал в «Москва-Сити».

Ранее приморские полицейские задержали литовца, которого разыскивает Интерпол. Его обвиняют в сексуальном насилии против своих дочерей.