В первые дни чемпионата Европы по футболу россияне купили 15 т снеков

В течение первых дней чемпионата Европы по футболу жители России заказывали 15 т снеков — орешков, сухариков, чипсов и т. д. Об этом сообщили аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

Чаще всего футбол россияне смотрят с картофельными чипсами — в течение первых 3 дней Евро их приобрели 5,5 т. Чуть меньше съели семечек — 3,8 т. Третье место заняли сухарики — 1,9 т, орехи — 1,8 т и попкорн — 1,2 т. Вяленой и сушеной рыбы с морепродуктами любители футбола приобрели 1,5 т. Меньшим спросом пользовались мясные снеки — ломтиков бекона, свинины, индейки и курицы заказали всего 78 кг.

Наиболее популярными были чипсы со вкусом сметаны и лука. В футбольный период их употребили 1,5 т. Больше всего они нравятся жителям Северо-Западного региона, Урала, Сибири, Поволжья и Дальнего Востока. Сырные чипсы предпочитают в некоторых городах центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Челябинске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. В Калининграде чаще покупают чипсы со вкусом паприки.

Футбол с сухариками и гренками предпочитают смотреть в Москве и Санкт-Петербурге — их в этих городах заказали почти 1 т. Также сухарики активно покупали в Казани — 67 кг, Нижнем Новгороде — 55 кг и Екатеринбурге — 54 кг. Самой популярной разновидностью оказались ржаные сухарики со вкусом семги с соусом тартар — их предпочитают в Сибири, на Урале, в Центральном регионе и на юге. С ветчиной и сыром сухарики пользуются популярностью в Самаре, с холодцом и хреном — в Иркутске, с сыром и семгой — в Казани и Владивостоке, с беконом — в Челябинске, Хабаровске, Уфе и Омске, а со сметаной — в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге.

Также распространенным перекусом во время футбольных трансляций были семечки тыквы и подсолнечника. Больше всего их заказали в Москве — около 1,9 т, в Санкт-Петербурге — 360 кг, в Казани — 150 кг, в Екатеринбурге — 118 кг и Нижнем Новгороде — 110 кг.

Среди орехов футбол чаще всего смотрели с жареным арахисом, солеными фисташками и кешью. Реже приобретают грецкие и кедровые орехи, а также миндаль. Больше всего в дни Евро-2024 орехов заказывают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Попкорн перед матчами покупали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе.

Жители традиционно «рыбных» регионов — Дальнего Востока и Мурманской области — сушеную рыбу и морепродукты выбирали реже всего — из 500 кг, приобретенных в дни чемпионата в России, на эти области пришлось всего 6 кг вяленных кальмаров, полосатиков и минтая. Кроме Москвы и Петербурга, такой перекус предпочитают в Нижнем Новгороде, где его в первые дни чемпионата купили около 16 кг.

Мясные снеки — сыровяленые и сырокопченые ломтики курицы, индейки, свинины — предпочитали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.