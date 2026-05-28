В Павловском Посаде проверили состояние дворов и домов

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 27 мая провел объезд территории Павловского Посада и дал поручения по ремонту домов и благоустройству дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В объезде участвовали представители профильных служб. Основная цель — контроль состояния территорий и оперативное решение выявленных проблем.

На улице Кирова, 93, Сергей Балашов встретился с жителями. Главный вопрос — состояние крыши дома. Муниципальные службы и управляющая компания взяли ситуацию на контроль, текущий ремонт должны выполнить в течение двух недель. Также инициировано обследование здания на предмет аварийности. Повторный выезд запланирован через месяц.

По этому же адресу поручено провести ямочный ремонт во дворе в двухнедельный срок. Установку лежачего полицейского рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения. Просевший люк находится на контроле представителя Мособлводоканала, аварийное дерево подлежит сносу.

На улице Интернациональной, 4А, поручено убрать порубочные остатки и скосить траву у контейнерной площадки. Окосы также проведут на улицах Кузьмина и Чехова, в Усовском переулке, квартале Первомайском, у «Сити Центра» и у лицея на улице 1 Мая, 1.

После работ Мособлводоканала приведут в порядок территорию у колодца на улице Сенной. Зафиксирован мусор у контейнерных площадок на улицах Городковской и Кузьмина — даны поручения по его устранению.

Особое внимание уделено дворам. В 1-м переулке 1 Мая запланированы покраска лавочек, ремонт тротуаров и детских площадок, а также окос травы. Работы по ликвидации навалов мусора продолжаются в усиленном режиме, исполнение поручений остается на контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.