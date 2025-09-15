В Павловском Посаде прошел всероссийский фестиваль швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД»

Павловский Посад во второй раз стал площадкой всероссийского фестиваля швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД». На главной сцене городского парка, где еще в XIX веке стучали ткацкие станки, свои коллекции представили дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Орла, Смоленска, Владимирской, Воронежской, Вологодской, Липецкой и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пять часов модных показов превратились в яркий калейдоскоп стилей — от классики до авангарда. Гости фестивальной площадки смогли:

увидеть авторские показы модельеров из разных регионов страны;

посетить мастер-классы и узнать секреты ремесла;

насладиться концертной программой с участием профессиональных артистов и лучших коллективов округа;

приобрести уникальные изделия ручной работы на ярмарке.

Фестиваль стал диалогом прошлого и будущего: богатая история павловопосадских мануфактур зазвучала в современном дизайне, наполняя традиции новым смыслом. Организаторы поблагодарили всех участников и гостей, сделавших этот день по-настоящему незабываемым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.