В Павловском Посаде прошел турслет образовательных организаций

На живописном берегу реки Клязьма в районе деревни Назарьево Павлово-Посадского городского округа прошел ежегодный туристический слет среди работников образования. В этом году традиционное мероприятие приобрело современный акцент, объединив любовь к природе с передовыми диджитал-трендами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Под шум сосен и звуки гитары участники не только ставили палатки и соревновались в эстафетах, но и активно обсуждали, как искусственный интеллект помогает в образовательном процессе — от подготовки к ЕГЭ до разработки дизайна школьной газеты. Креатив, скорость мышления и чувство юмора стали такими же важными элементами слета, как и туристические навыки.

Программа мероприятия включала не только спортивные состязания, но и интеллектуальные активности. Педагоги проверили свою смекалку в квизах на тему «цифрового этикета», а вечерний костер превратился в настоящий хакатон под открытым небом, где рождались смелые и инновационные идеи.

Главным итогом слета стали не медали и грамоты, а уверенность в том, что технологии и природа не противоречат, а дополняют друг друга. Участники доказали, что будущее диджитал-среды и любовь к естественному миру могут существовать в гармонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.