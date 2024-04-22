В парке Волхонка Богородского округа открылась зона буккроссинга

В парке Волхонка Богородского городского округа открылась зона буккроссинга. В парке расположен один шкаф для обмена книгами, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Один из вариантов, набирающий все большую популярность, буккроссинг. Буккроссинг дословно с английского переводится как книговорот. Суть его заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Парк расположен по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, ул. 28 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.