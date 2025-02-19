В парке Клина придумали активность специально для детей участников СВО

В парковом комплексе городского округа Клин оказывают бесплатную услугу для детей участников СВО — «Поздравление в парке», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

2025 год объявлен Президентом России Годом Защитника Отечества. И для защитников Отечества, и для их близких государством предусмотрены различные меры поддержки.

Провести поздравление ребенка можно в двух локациях паркового комплекса городского округа Клин- в парке «Сестрорецкий» в Клину или в парке «Берёзовый» города Высоковска. Продолжительность мероприятия 30 минут.

Согласно предлагаемой программе, ребёнка встретит ростовая кукла, вручит предоставленный подарок, потанцует под музыку или поиграет с именинником. В программе поздравления также прогулка по парку и яркие фото на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.