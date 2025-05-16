В парке «Елочки» Домодедова в этом году обновят 3 зоны отдыха

В городском парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедово в этом году обновят три зоны, чтобы там стало комфортнее и интереснее. О предстоящих преобразованиях рассказала глава городского округа Евгения Хрусталева, сообщает пресс-служба администрации округа.

На поляне «Любовь» установлены буквы, образующие это слово. Буквы ждет большое изменение — они станут функциональными и с интерактивными элементами.

Детская площадка будет расширена и укомплектована игровыми элементами для разных возрастных групп: 3-7 лет и 7-12 лет.

Спортивная площадка будет перенесена в другое место. Демонтаж элементов начнется в ближайшее время.

«Ёлочки» — любимое место отдыха для тысяч домодедовцев и стараемся, чтобы парк с каждым годом становился лучше, современнее и продолжал радовать своих посетителей», — подчеркнула глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Работы проводятся при поддержке губернатора Московской области в рамках федерального проекта «Формирование современной комфортной городской среды» подпрограммы «Комфортная городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.