В парке «Авангард» прошли праздничные мероприятия к 81-летию Великой Победы

В парке «Авангард» 9 мая состоялась праздничная программа в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Входная группа встречала посетителей концертом фронтовой бригады и выставкой военной техники. На центральной площадке парка была развернута инсталляция «Бессмертный полк», где были размещены портреты участников Великой Отечественной войны. Волонтеры вручали гостям георгиевские ленты.

На главной сцене в течение дня выступали творческие коллективы городского округа. В павильоне парка проходили разнообразные мастер-классы и работал стрелковый тир. Здесь же развернулась выставка «Эхо войны», где можно было увидеть исторические экспонаты. На территории парка работала полевая кухня, а акция «Блокадный хлеб» напомнила всем о трудном военном времени — электростальцы могли попробовать 125 грамм хлеба, минимальную норму выдачи для жителей блокадного Ленинграда.

Праздничная программа в парке «Авангард» стала ярким и трогательным событием, позволив жителям и гостям Электростали с достоинством отметить День Победы, почтить память героев и передать эстафету памяти подрастающему поколению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.