В парках Лосино-Петровского округа проведут урок памяти и экскурсию

Серия бесплатных мероприятий пройдет 13–19 апреля в Лосино-Петровском и Свердловском парках округа. Жителей приглашают на спортивные и игровые программы, выставку и урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

13 апреля в Лосино-Петровском парке на детской площадке в 16:00 начнется анимационная программа «Апрельские забавы», а в 16:20 состоится викторина «Умняшки».

14 апреля в Свердловском парке на сцене в 17:00 проведут разминку «Выше ножки от земли», а в 17:30 — веселые старты «Занимательный спорт».

18 апреля в Лосино-Петровском парке в 12:00 пройдет зарядка «Разминайка», затем в 12:30 — спортивно-игровая программа «Веселые старты». В этот же день в Свердловском парке в 12:00 организуют игровую программу «По следам Мороза Ивановича», а в 12:20 в творческой мастерской состоится мастер-класс по ИЗО «В гостях у Рукодельницы».

19 апреля в Лосино-Петровском парке с 12:00 до 13:00 пройдет экскурсия «Краеведческая тропа. Утраченные усадьбы городского округа Лосино-Петровский». Сбор участников — у фудтрака «Кофелибри». В Свердловском парке в 12:00 у сцены откроется выставка «Без срока давности», а в творческой мастерской проведут урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».

Все мероприятия бесплатные. Актуальная информация публикуется в официальных каналах парков в Telegram, «ВКонтакте» и MAX. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.