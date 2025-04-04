В Озерах отремонтируют памятник «Неизвестному солдату»

Памятник «Неизвестному солдату» в Озерах, расположенный на улице Ленина, отремонтируют к 9 Мая. В связи с предстоящими работами временно прекращена подача газа к горелке Вечного огня, установленного на мемориале. Ремонт проведут в рамках масштабной подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мемориал, открытый 18 августа 1968 года, занимает особое место среди памятных объектов города. Его центральная фигура — солдат с автоматом и развевающимся знаменем в руках — была создана известным московским скульптором Владимиром Глебовым. Вечный огонь, символизирующий вечную память о павших героях, был зажжен от факела, привезенного из столицы от Могилы Неизвестного Солдата.

Образ солдата воплощает собой бессмертный подвиг Василия Канунникова, озёрского бойца, который геройски погиб 29 апреля 1945 года при штурме Рейхстага в Берлине. За проявленное мужество и отвагу Василий Канунников был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.