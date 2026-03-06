В Орехово-Зуевском округе запустили проект реабилитации детей

Детское отделение социального центра «Орехово-Зуевский» в Куровском 5 марта присоединилось к проекту комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, первые участники уже начали занятия. Программа рассчитана на детей, недавно оформивших инвалидность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На базе детского реабилитационного отделения в Куровском с детьми работают психолог, дефектолог, логопед и инструктор по адаптивной физкультуре. Также оборудована комната для отработки социально-бытовых навыков.

Проект КРИА представляет собой двадцатидневный интенсив с профильными специалистами. Его цель — помочь детям адаптироваться и социализироваться, сделать первые шаги к самостоятельной жизни и освоить базовые навыки самообслуживания.

Для повышения эффективности программы центры, участвующие в пилотном проекте, оснащают цифровыми тренажерами с авторскими обучающими программами. Записаться на занятия можно по телефонам +7 (991) 100-35-10 и +7 (496) 424-69-32.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.