В Орехово-Зуевском округе организовали реабилитацию для пожилых

В социальном центре «Орехово-Зуевский» действует отделение реабилитации для пожилых людей, где помогают поддерживать здоровье, память и физическую активность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделении реабилитации социального центра «Орехово-Зуевский» пожилые люди проходят комплексные оздоровительные программы. Для поддержания здоровья организованы утренняя гимнастика, контроль давления и сахара, а также восстановительные процедуры под наблюдением медицинской сестры.

В центре доступны курсы для укрепления ног, включая компрессионный массаж, магнито- и лазерную терапию. Для здоровья спины используются фасциальный массажер, массажный матрас и магнитотерапия. Для ухода за лицом и руками применяют аппаратный массаж, уходовые средства и парафинотерапию.

Пожилые могут посещать дыхательную гимнастику, занятия для тренировки памяти и физической формы, а также творческие и психологические занятия, пение и игротерапию. В центре также предлагают ароматерапию, фиточай и кислородные коктейли.

Уточнить подробности можно по телефону +7 (496) 415-00-15 или по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 28 к4.

