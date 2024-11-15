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В Омске начали шить бронежилеты для служебных собак в зоне СВО

Жительницы Омска начали шить бронежилеты для служебных собак в зоне специальной военной операции (СВО). Первый бронежилет подарили специально обученной овчарке Гретте, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как на Гретту надевают бронежилет. Затем собака выполняет несколько команд специалиста и осматривает автомобиль на наличие взрывчатки.

Общественное движение «Народный фронт» обратилось к добровольцам из омского подразделения «Берегини Увало-Ядрино» с предложением изготовить бронежилеты для четвероногих бойцов.

Первой спасательный подарок от омских волонтеров примерила овчарка Гретта, которая регулярно участвует в поисках взрывчатки в зоне СВО.