В округе Пушкинский 15 июня пройдет фестиваль «Город танцует в парках»

Третий сезон фестиваля «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина становится еще масштабней и эффектней. В 30 городах Подмосковья с середины мая до конца июня проходят отборочные туры. 15 июня молодые танцоры выйдут на сцены в городских округах Реутов, Балашиха и Пушкинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино выступят 10 коллективов. Танцоры школы современной хореографии «ZАтанцы» покажут номер «Испытание». Ансамбль современного эстрадного танца FreeStyle удивит зрителей и жюри взглядом на мир «Под другим углом». Артисты Pravda Crew, как и команды Armored Fam студии танцев 11th Base, представят танцы без названия. Коллектив с поэтичным названием SonaDance Theatre покажет номер «Suits». Ансамбль эстрадного танца «ЛЕГОДАНС» закрутится в динамичных движениях в номере «Как белка в колесе». Коллектив FGS покажет танец с одноименным названием. Студия современного танца «Палитра» впечатлит композицией «Диагональ». Участники спортивно-танцевального клуба «Динамо» выйдут с номером N Li crew. Хореографический коллектив эстрадного танца «XXI век» подарит зрителям «Надежду».

Зрителей ждет также профессиональный «КЕД концерт» от танцоров-участников телепрограмм «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Жюри выберет лучших, именно они выступят на гала-концерте в сентябре и поборются за призы: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.