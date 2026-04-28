В округе Протвино завершили внутренний капремонт второго корпуса лицея

Капитальный ремонт второго корпуса лицея в Протвине продолжается, внутренние работы уже завершены, строители приступили к обновлению фасада и благоустройству территории. Сдать объект планируют к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Во втором корпусе лицея полностью завершены внутренние отделочные работы. Сейчас специалисты ведут фасадные работы и благоустраивают прилегающую территорию. Все этапы ремонта планируют закончить к 1 сентября.

Оформлением пространств занимается команда мастерской Алексея Шилова. Концепция объединяет физику и историю. Снаружи на стенах столовой размещены изображения А. Д. Сахарова, Ю. Д. Прокошкина, Р. М. Суляева, В. И. Котова и института ИФВЭ, в центре композиции — герб института.

Внутри корпус посвящен истории лицея. На стенах изображены директора М. В. Несмелов и Г. П. Пекарчук, а также герб Протвина. Художники изобразили деревья как линию сада, который упоминается в летописи учреждения и символизирует поколения учеников. На лестничных пролетах и в нишах размещены портреты физиков А. В. Теплякова, А. А. Логунова, В. Е. Балакина и Л. Д. Соловьева на фоне их научных достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.