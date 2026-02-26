В округе Клин обустроят 10 тротуаров в 2026 году

В городском округе Клин в 2026 году по губернаторской программе «Пешком» оборудуют 10 новых тротуаров в Клину, Высоковске и сельских населенных пунктах. Конкурсные процедуры уже объявлены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые пешеходные дорожки появятся в Клину вдоль домов на улице 60 лет Комсомола, д. 18 к. 1 и 18 к. 2, а также в микрорайоне Майданово между домами 1 к. 1 и 1 к. 2. Работы проведут на улице Мира — за КНС до парковки КДШИ, и на улице Самодеятельной вдоль дома 11.

В Высоковске тротуары обустроят на улице Текстильной у домов 20–22, на Первомайском проезде от дома 4 до улицы Текстильной, д. 20, а также от дома 8 по Первомайскому проезду до улицы Текстильной, д. 20 вдоль детского сада «Радуга».

Кроме того, пешеходную инфраструктуру обновят в поселке Решетниково на улице Победы, в деревне Слобода от дома 4 по улице Центральной к магазину «Пятерочка», а также в селе Петровское — на тропинке к автобусной остановке. Перечень объектов сформировали с учетом обращений жителей и необходимости обеспечить удобные маршруты к социальным объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.