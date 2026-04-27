В округе Чехов устраняют последствия непогоды 27 апреля

Непогода с сильным ветром, осадками и налипанием снега привела к падению 23 деревьев, повреждению трех автомобилей и отключениям света в округе Чехов 27 апреля. Коммунальные и спасательные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По состоянию на полдень 27 апреля в муниципальном округе Чехов зафиксировали 23 упавших дерева, 11 из них уже убрали сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство», АСГ «ЧеховСпас» и ПСЧ-311. Три автомобиля получили повреждения на улицах Полиграфистов и Вокзальной в Чехове.

Деревья упали в деревнях Мальцы, Плужково, Каргашиново, Сохинки, Филипповское, Люторецкое, Новый Быт, Прохорово, Любучаны, Талеж, Гришенки, Мерлеево, а также в Чехове на улицах Полиграфистов, Гагарина, Чехова, Центральная и Вокзальная.

Отключения электроэнергии произошли в населенных пунктах Кармашовка, Бутырки, Вихрово, Васино, Кудаево, Пешково, Чепелево, Лешино, Чудиново, Ишино, Карьково, Луч, Кулаково, Дидяково, Плешкино, Беляево, Любучаны, селе Троицкое, деревнях Мещерское, Талеж и Манушкино. Ремонтные бригады ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» восстанавливают электроснабжение.

Все профильные службы округа переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от личных поездок, пользоваться общественным транспортом, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи и при необходимости обращаться по номеру 112. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся еще несколько дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.