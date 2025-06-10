В офисах МФЦ Подмосковья пройдут мероприятия ко Дню России

В преддверии Дня России в подмосковных офисах «Мои Документы» проводятся различные праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

11 июня, начиная с 9:00 и в течение дня пройдут детские мероприятия и мастер-классы в 17 офисах МФЦ городских и муниципальных округах: Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Люберцы, Подольск, Пушкино, Раменский, Реутов, Сергиев Посад, Фрязино, Щелково.

Кроме того, для посетителей МФЦ Балашихи, Власихи, Молодежного, Одинцово, Павловского Посада, Пушкино, Рузы, Ступина, Талдома будет организована раздача воздушных шаров и ленточек триколор.

В офисе «Мои Документы» по адресу: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, организована выставка детских рисунков на тему «Моя Родина — Россия», а в МФЦ по адресу: г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 7, сотрудники центра создали тематическую фотозону для всех желающих.

12 июня во всех подмосковных центрах «Мои Документы» выходной день. С графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.