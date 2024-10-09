В одной из серпуховских школ прошел День самоуправления

Четыре новых старших класса появились в Серпухове в школе № 19 им. Романа Катасонова. Нововведение действовало на протяжении всего одного дня — Дня самоуправления, который провели в школе в честь праздника учителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Педагоги на один день стали учащимися, которых разделили на четыре класса. Школьники, превратившись в учителей, провели занятия и мастер-классы в импровизированной творческой мастерской. Учителя вместе со своими учениками создавали цветочный сад из бумаги, учились искусству оригами и ораторскому искусству, отвечали на вопросы викторины.

Запоминающимся моментом стало внеурочное занятие «Селфи со звездой». Это был сюрприз: ученики поздравили своих педагогов с Днем учителя, перевоплотившись в звёзд российской эстрады. Познавательные и интересные занятия помогли педагогам отвлечься от рабочих будней и подарили заряд праздничного настроения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.