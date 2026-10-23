В Одинцовском округе проверят доступ к Самаринскому пруду

Муниципальный земельный контроль проведет выездное обследование территории у Самаринского пруда в Измалково из-за перекрытия свободного доступа к водоему, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Одинцовского округа взяла на контроль ситуацию с перекрытием свободного доступа к Самаринскому пруду в Измалково. Муниципальный земельный контроль проверит территорию и передаст результаты в природоохранную прокуратуру для защиты прав граждан и интересов Российской Федерации.

Если факты самовольного занятия земель подтвердятся, нарушителям направят предостережение о недопустимости нарушения требований Земельного и Водного кодексов Российской Федерации.

Самаринский пруд образовался после того, как реку Переделку перегородили плотиной. Водоем получил название от бывшей усадьбы Самариных — Измалково и служил одной из границ ее парка. Часть пруда сохранилась до наших дней, хотя очертания береговой линии со временем немного изменились.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.