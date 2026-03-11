В Одинцовском округе Подмосковья открыли горячую линию по защите прав потребителей

Жители Одинцовского округа с 9 по 20 марта 2026 года могут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей в круглосуточном режиме. Обращения принимают по телефону Единого консультационного центра и в территориальном отделе ведомства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одинцовский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области проводит консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей с 9 по 20 марта 2026 года.

Задать вопросы можно круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Кроме того, консультации проводят специалисты Одинцовского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области и Одинцовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». Прием осуществляется по адресу: Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12. Телефоны для связи: 8 (495) 593-50-05, 8 (495) 593-47-73, 8 (495) 593-04-84.

В ведомстве напомнили, что защита прав потребителей остается одним из ключевых направлений работы. Она направлена на соблюдение стандартов качества продукции и добросовестности участников рынка, а также обеспечивает реализацию законных интересов граждан в сфере потребления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.