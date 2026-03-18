В Одинцовском округе Подмосковья 23 марта начнется прием в 1 класс

Прием заявлений в первые классы на 2026/2027 учебный год стартует 23 марта в Одинцовском округе. Подать документы можно в два этапа, а с 17 марта на портале госуслуг Московской области доступен черновик заявления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приемная кампания пройдет в два этапа. С 23 марта по 30 июня заявления смогут подать родители детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Решение о зачислении направят с 1 по 5 июля.

С 6 июля начнется второй этап — для детей, не проживающих на закрепленной территории. В этом случае заявления будут принимать при наличии свободных мест.

Нововведение 2026 года — возможность заранее заполнить черновик заявления на портале госуслуг Московской области. Опция стала доступна с 17 марта. Родители могут внести данные ребенка, паспортную информацию и сведения о льготах, сохранить документ в личном кабинете и при необходимости отредактировать его. 23 марта в 12:00 останется подтвердить отправку одним кликом. Система автоматически подгрузит данные и позволит прикрепить сканы документов, которые не проверяются в рамках межведомственного взаимодействия.

По вопросам зачисления работает горячая линия: 8 (495) 181-90-00, доб. 3093. Также доступен чат-бот управления образования администрации Одинцовского городского округа: https://max.ru/uo_aogo_bot. Обратиться можно и по электронной почте: odin_shkotd@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.