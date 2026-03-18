В Одинцове провели тренинг по командной работе для молодежи

Тренинг по командообразованию для молодежи прошел 17 марта в Одинцовском молодежном центре. Занятие организовала школа «1Кадр», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренинг был направлен на развитие навыков эффективной командной работы. Участники выполняли практические задания и участвовали в дискуссиях, которые помогли лучше понять принципы взаимодействия в коллективе.

Занятие провел руководитель школы «1Кадр» Алексей Субботин. В работе использовались методы Константина Станиславского. Такой подход позволил молодым людям раскрыться, развить коммуникационные навыки, выявить и проработать барьеры в общении, а также осознать роль каждого участника в команде.

«Мне очень понравился тренинг — было интересно и необычно! Упражнения помогли раскрыться, почувствовать себя частью команды и по-новому взглянуть на общение с людьми», — поделилась участница тренинга Елизавета Ярмоленко.

Организаторы отметили, что подобные занятия помогают молодежи не только получить новые знания, но и почувствовать себя частью сплоченной команды.

