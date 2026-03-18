В Одинцове провели тренинг по командной работе для молодежи
Фото - © Одинцовский молодёжный центр
Тренинг по командообразованию для молодежи прошел 17 марта в Одинцовском молодежном центре. Занятие организовала школа «1Кадр», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Тренинг был направлен на развитие навыков эффективной командной работы. Участники выполняли практические задания и участвовали в дискуссиях, которые помогли лучше понять принципы взаимодействия в коллективе.
Занятие провел руководитель школы «1Кадр» Алексей Субботин. В работе использовались методы Константина Станиславского. Такой подход позволил молодым людям раскрыться, развить коммуникационные навыки, выявить и проработать барьеры в общении, а также осознать роль каждого участника в команде.
«Мне очень понравился тренинг — было интересно и необычно! Упражнения помогли раскрыться, почувствовать себя частью команды и по-новому взглянуть на общение с людьми», — поделилась участница тренинга Елизавета Ярмоленко.
Организаторы отметили, что подобные занятия помогают молодежи не только получить новые знания, но и почувствовать себя частью сплоченной команды.
В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.