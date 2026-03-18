В Новосибирской области выделили 200 млн рублей пострадавшим от пастереллеза

Власти Новосибирской области выделили 200 миллионов рублей компенсаций домохозяйствам, пострадавшим от вспышки пастереллеза — опасной инфекционной болезни, поражающей домашний скот, сообщает Минсельхоз РФ.

По данным регионального правительства, выплаты уже получили более 20 собственников. Еще свыше 50 заявлений находятся на рассмотрении — деньги начнут перечислять с 19 марта.

Замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов подчеркнул важность поддержки фермеров, столкнувшихся с серьезными проблемами. Совместно с губернатором Андреем Травниковым прорабатываются дополнительные меры, которые помогут хозяйствам восполнить потери поголовья и возобновить деятельность.

Некрасов также уточнил, что рисков для потребителей нет. Вся продукция в магазинах проходит строгий ветеринарный контроль. Вспышка пастереллеза в регионе носит локальный характер.

Ранее опасная инфекция для скота распространилась уже в 10 регионах России.

