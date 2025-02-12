В Ногинске состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям

В центре «Про Молодежь» в Ногинске прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации. Этот день стал знаменательной датой для одиннадцати ребят, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Паспорта и ценные подарки вручили директор Молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов и начальник миграционного пункта № 2 отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Ногинское» Кирилл Оленюк. Ребят поздравили со столь важным этапом в жизни, пожелали стать достойными гражданами нашей страны.

Волнительность момента вместе с ребятами разделили их родители. На память у ребят остались подарки и фотографии.

Торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ проходят ежемесячно. Чтобы получение документа запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в МФЦ сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.