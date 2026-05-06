В Ногинске прошло масштабное мероприятие ко Дню Победы для ветеранов, детей войны и узников концлагерей

Более 300 постояльцев пансионата приняли участие в концерте, 12 человек получили персональные награды. В преддверии Дня Победы в пансионате «Ногинский» прошло крупное праздничное мероприятие для ветеранов, пожилых людей и инвалидов. Инициатором выступила команда ЛДПР Московской области, действовавшая по поручению депутата Государственной Думы и координатора регионального отделения партии Валерия Селезнева.

Пансионат, в котором проживает более 300 человек, стал площадкой для полноценной праздничной программы: концерт, личное обращение к ветеранам, вручение наград и полевая кухня. Мероприятие было выстроено как живое общение с людьми, для которых память о войне — не история, а часть собственной жизни.

Ключевым моментом стало персональное награждение 12 постояльцев. Среди них — труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, репрессированные и участники боевых действий. Каждому из них были адресно вручены подарки и сказаны слова благодарности.

Отдельный акцент был сделан на уважении к судьбам людей, переживших войну и послевоенные годы. В ходе мероприятия прозвучали военные песни, а после официальной части для гостей организовали традиционную полевую кухню.

В партии подчеркивают, что подобные мероприятия — это не формальные акции, а системная работа, направленная на поддержку старшего поколения и сохранение исторической памяти через конкретные действия и личное участие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.