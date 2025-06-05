В небе над Астаной пронеслись неизвестные светящиеся объекты в виде искр

Вечером 5 июня жители Астаны стали свидетелями необычного и загадочного явления, когда над городом пронеслись многочисленные светящиеся искры. Что это были за объекты, теперь предстоит выяснить компетентным специалистам, сообщает ТАСС .

Минобороны Казахстана предположило, что жители столицы страны могли видеть входящие в атмосферу обломки космического аппарата или метеоритный поток. Военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства Казахстана.

«Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения», — пояснили в казахстанском оборонном ведомстве.

По данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в период, когда жители Астаны наблюдали светящиеся искры в небе над городом, были зарегистрированы три события. Каждое из этих событий могло спровоцировать наблюдаемый эффект.

На опубликованных Mash кадрах видно, что искры двигались достаточно быстро и близко друг к другу. Авторы роликов за кадром предполагали, что это метеориты. Никаких космических пусков на Байконуре 5 июня не проводилось.