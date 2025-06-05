В небе над Астаной пронеслись неизвестные светящиеся объекты в виде искр
Вечером 5 июня жители Астаны стали свидетелями необычного и загадочного явления, когда над городом пронеслись многочисленные светящиеся искры. Что это были за объекты, теперь предстоит выяснить компетентным специалистам, сообщает ТАСС.
Минобороны Казахстана предположило, что жители столицы страны могли видеть входящие в атмосферу обломки космического аппарата или метеоритный поток. Военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства Казахстана.
«Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения», — пояснили в казахстанском оборонном ведомстве.
По данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в период, когда жители Астаны наблюдали светящиеся искры в небе над городом, были зарегистрированы три события. Каждое из этих событий могло спровоцировать наблюдаемый эффект.
На опубликованных Mash кадрах видно, что искры двигались достаточно быстро и близко друг к другу. Авторы роликов за кадром предполагали, что это метеориты. Никаких космических пусков на Байконуре 5 июня не проводилось.