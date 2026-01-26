В Наро-Фоминске школьники почтили память защитников блокадного Ленинграда

В школе имени Героев РФ С.А. Ашихмина и Д.В. Межуева в Наро-Фоминском округе 23 января прошел памятный урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие учащиеся 5-6-х и 9-х классов, юнармейцы отряда «Патриот» и волонтеры «Данко». Для школьников показали документальный фильм «Битва за Ленинград», который рассказал о трагедии и героизме жителей города. Архивные кадры, цифры и личные истории произвели сильное впечатление на участников.

В память о погибших была объявлена минута молчания. После просмотра фильма школьники обсудили увиденное, делились мыслями о силе духа ленинградцев и значении исторической памяти для современных поколений.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают молодежи осознанно относиться к истории и сохранять память о героических событиях прошлого.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.