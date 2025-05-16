В Мытищах прошла акция по раздельному сбору вторсырья

Акция по раздельному сбору вторичного сырья прошла в Мытищах. В мероприятии приняли участие более 200 человек, в том числе 19 волонтеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции неравнодушные мытищинцы загрузили две газели отборного чистого вторсырья, в котором было различное сырье, в том числе мешки с полипропиленом, HDPE-пластиком, полистиролом, а также с предметами из жести, алюминия, крафта, бумаги, газеты, гофры, пакетов, тетрапака, пульперкартона, пенопласта и стекла.

Экологические акции по сбору вторичных ресурсов волонтеры сообщества «Экооперация» организуют в Мытищах каждое второе воскресенье месяца. Участие в экологических акциях и сортировка отходов — это простые, но эффективные способы внести свой вклад в сохранение окружающей среды и сделать свой город чище и зеленее. Важно поддерживать и развивать подобную активность, расширяя географию акций и вовлекая большее число участников.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.