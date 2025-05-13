В Мытищах прошел рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг Мытищ провели рейд по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции. В рамках рейда проводились проверки в двух торговых точках в округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая точка — продуктовый магазин, расположенный в многоквартирном доме № 4 на улице Астрахова. По словам заместителя начальника управления потребительского рынка и услуг администрации округа Мытищи Александры Кармишевой, данная точка соблюдает законодательство.

При этом другая точка — продуктовый магазин «Пятерочка», расположенный на улице Астрахова в доме № 12А, пренебрег требованиями ведомства. В рамках рейда специалисты обнаружили незаконную реализацию продукции, которая впоследствии была изъята сотрудниками отдела полиции.

Кроме того, были составлены протоколы об административном правонарушении. По итогам рейда принято решение о привлечении к юридической ответственности ООО «Агроторг».

Меры приняты в рамках реализации разрешительного режима для новых групп товаров, предусматривающего запрет на розничную продажу товаров. Требования действуют с 1 ноября 2024 года и распространяются на пиво, слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках.

«Я считаю, что у предпринимателей, как и у всего бизнеса, был разумный срок, чтобы привести свои торговые объекты в соответствие и выполнять действующее законодательство. Ввиду того, что мы практически ежедневно совершаем мониторинг и объезжаем торговые точки, попавшие в зону запретных ограничений, очень много предпринимателей, к сожалению, отказываются выполнять нормы. Таких приходится привлекать к ответственности и изымать товары», — пояснила Александра Кармишева.

Она также отметила, что в первой торговой точке нельзя было размещать продукцию в связи с тем, что объект располагался вблизи медицинского учреждения, в зоне которого реализация алкогольной продукции запрещена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.