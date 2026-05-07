В Мытищах почтили память земляков к 81-й годовщине Победы

Торжественный митинг в честь 81-й годовщины Великой Победы прошел 6 мая в микрорайоне Дружба в Мытищах у памятного знака «Всем ушедшим и невернувшимся». Жители, школьники и представители администрации возложили цветы и почтили павших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С первых дней войны более 14 тысяч жителей Мытищ ушли на фронт, всего сражались свыше 45 тысяч земляков. Из поселка Дружба в Красную Армию призвали около 70 человек — треть мужчин призывного возраста. Остальные работали на оборонных предприятиях или служили в народном ополчении.

Памятный знак в микрорайоне установили по инициативе жителей в 2025 году к 80-летию Победы. Его образ, вдохновленный песней Расула Гамзатова «Журавли», с птицами, устремленными в небо, символизирует вечную память о погибших солдатах.

«Память о героях всегда будет жить в сердце каждого из нас. В медалях на груди, в пожелтевших фотографиях, в морщинках у глаз, в тихой гордости и в знании нашей общей истории», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.