В Можайском округе возложили цветы к памятнику связистам

Торжественная церемония возложения цветов прошла 5 мая у памятника воинам-связистам в Можайске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали ветераны, жители округа, представители местной администрации и делегация Министерства связи РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед участниками выступили депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и руководитель делегации министерства связи РФ Владимир Сапаров.

Выступающие подчеркнули значимость подвига воинов-связистов, которые в годы войны обеспечивали управление войсками и бесперебойную связь на фронте, и поздравили ветеранов с наступающим праздником.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили к подножию памятника венок и цветы. После официальной части многие остались у мемориала, чтобы лично поблагодарить ветеранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.