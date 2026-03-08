В Можайском округе торжественно встретили 8 марта

В преддверии самого нежного и светлого праздника — Международного женского дня 8 Марта Можайский культурно-досуговый центр превратился в настоящий весенний сад. Здесь 6 марта царила особенная, трепетная атмосфера, а концертная программа с поэтичным названием «Гармония весны» собрала полный зал, сообщила пресс-служб администрации муниципалитета.

Еще до первых аккордов музыки в зале волонтеры встречали у входа каждую даму с букетами тюльпанов. Казалось, сам воздух наполнился тонким ароматом и предчувствием праздника — этот трогательный жест растопил сердце каждой гостьи.

Со сцены виновниц торжества поприветствовал Глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Обращаясь к залу, он подчеркнул, что весна начинается именно с женщин, с их улыбок, мудрости и умения делать мир вокруг гармоничнее.

Особые слова прозвучали от депутата Московской областной Думы Татьяны Сердюковой. Она не только поздравила собравшихся с наступающим праздником, но и от всей души пожелала женщинам округа, чтобы самые заветные мечты непременно сбывались, а хорошее настроение не покидало их круглый год.

Но главным подарком стало творчество. В этот вечер для зрителей пели и танцевали лучшие солисты и творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра. Знакомые мелодии, зажигательные ритмы и проникновенные лирические номера сменяли друг друга, даря зрителям те самые незабываемые эмоции, ради которых мы и любим концерты.

Праздник весны, любви и красоты в Можайске состоялся. И судя по сияющим глазам зрительниц, «Гармония весны» нашла отклик в каждом сердце.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.