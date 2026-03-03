сегодня в 13:01

В Можайском округе провели лыжный забег для старшего поколения

Лыжный забег «Я могу» прошел 2 марта в парке «Ривьера» в Можайске. В стартах приняли участие более 100 человек из нескольких округов Подмосковья в рамках проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной лыжный забег состоялся в живописной зоне парка «Ривьера». На старт вышли представители Можайска, Рузы, Видного и Волоколамска. Мероприятие стало частью проекта «Активное долголетие», направленного на поддержку активного образа жизни старшего поколения.

Дистанцию протяженностью 2,2 километра подготовил центр комплексной социальной реабилитации «Можайский». Для участников организовали горячий чай и угощения. Это создало теплую и дружелюбную атмосферу.

«Мы получили массу ярких эмоций, а наши спортсмены показали отличные результаты. Благодарим всю нашу команду за самоотдачу и спортивный дух, а организаторов — за прекрасно проведенное мероприятие!» — поделились участники.

Среди мужчин первое место занял Андрей Шелободов из Можайска, вторым стал Сергей Рубцов из Рузы, третьим — Михаил Ермаков из Видного. У женщин победила Светлана Соломенцева из Можайска, серебро завоевала Надежда Колесникова из Рузы, бронзу — Диана Елькова из Видного.

Организаторы планируют сделать забег ежегодным. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (49627) 50-36-8.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.