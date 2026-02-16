В Можайском округе почтили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Торжественная церемония, посвященная 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошла 15 февраля у памятника Ветеранам боевых действий в Можайске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось у мемориала, открытого в Можайске год назад, который стал главным местом памяти для жителей округа. В церемонии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев и благочинный Можайского церковного округа иерей Иоанн Лобода.

К собравшимся присоединились ветераны-афганцы, семьи участников специальной военной операции, юнармейцы, волонтеры, представители старшего поколения, молодежь и жители округа.

Глава округа Денис Мордвинцев отметил, что 15 февраля объединяет всех, для кого долг, честь и верность присяге имеют особое значение. Он подчеркнул, что эстафета мужества достойно передается новым поколениям.

Память земляков, не вернувшихся с полей сражений, почтили минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к памятнику Ветеранам боевых действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.