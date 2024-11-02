В Можайске прошла военно-патриотическая игра «Юный связист»

31 октября на территории базы «Танк маршрут» в Можайском городском округе состоялась ежегодная в нашем округе военно-патриотическая игра «Юный связист», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ней приняли участие ребята в возрастной категории от 12 до 17 лет, которые являются участниками юнармейских и военно-патриотических отрядов.

Во время прохождения этапов игры юные патриоты продемонстрировали хорошую военную, спортивную и теоретическую подготовку. Благодаря таким мероприятиям у подрастающего поколения Можайского округа развивается командный дух, сила воли и выносливость.

По итогам военно-патриотической игры 1-е место заняла команда «Дети мира», на 2-м месте расположились ребята из команды «Патриоты России» и 3-е место досталось «Победе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал губернатор.