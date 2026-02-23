В Можайске с Днем защитника Отечества поздравили участника Венгерских событий

В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля в Можайском муниципальном округе поздравили с праздником ветерана боевых действий, жителя поселка Спутник Виктора Семеновича Драгина. Теплые слова пожеланий и подарки от главы округа Дениса Мордвинцева имениннику передал исполняющий обязанности заместителя главы Денис Потылицын, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Виктор Семенович, которому 2 января исполнилось 90 лет, встретил гостя бодро и гостеприимно. В ходе беседы Денис Потылицын поинтересовался жизненным напутствием, которое ветеран хотел бы дать молодежи. Основываясь на своем огромном опыте, Виктор Семенович ответил просто и мудро: «Жить полной жизнью, никогда ни о чем не жалеть и делать все, что в твоих силах, на благо людей».

Среди всех подарков особое внимание ветерана привлекло произведение местного краеведа Лилии Волковой «Они родом не из детства — из войны». Виктор Семенович признался, что эта книга стала для него настоящей летописью Можайской земли, которую он с удовольствием будет читать в праздничные дни.

Судьба Виктора Семеновича Драгина — пример невероятной стойкости. В годы Великой Отечественной войны он, пятилетний мальчик, потерял семью при бомбежке фашистами эшелона с эвакуированными под станцией Тихорецкая. Оставшись сиротой, его отец погиб на Курской дуге, он воспитывался в детдоме на Урале.

В октябре 1955 года был призван в армию, служил в десантных войсках. В составе своего подразделения принимал участие в подавлении мятежа в Венгрии в 1956 году, за что имеет статус ветерана боевых действий, приравненного к участникам Великой Отечественной войны. После службы обосновался в Можайском районе, много лет трудился в совхозе и на мясокомбинате. И сегодня, в свои годы, ветеран сохраняет бодрость духа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.