В Можайске провели телемост с Вилейкой в день единения

Телемост между городами-побратимами Можайском и Вилейкой состоялся 2 апреля в школе №3 Можайска в День единения народов России и Белоруссии и 30-летия договора об образовании Сообщества двух стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в школьном историко-краеведческом музее при поддержке администрации и совета депутатов Можайского муниципального округа, а также совета ветеранов. Организаторами выступили заслуженный учитель Московской области Евгения Зайцева, заслуженный учитель Российской Федерации Галина Цатнева и советник директора по воспитанию Инна Ушакова. В телемосте приняли участие старшеклассники.

Можайск представляли председатель совета депутатов округа Василий Овчинников, депутат и председатель совета ветеранов Нина Истратова, член общественной палаты Валентина Фомченко, ветеран Великой Отечественной войны Нина Шевцова и другие представители ветеранской организации. Со стороны Вилейки подключились руководители отделов районного исполнительного комитета по делам молодежи, образования и спорта, а также учреждений культуры.

Участники открыли встречу песней «Только добротой сердец», школьники прочитали стихи о дружбе и сотрудничестве двух стран. Василий Овчинников напомнил о поездке можайской делегации в Белоруссию в юбилейный год освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и отметил совместное участие городов в патриотических акциях на Бородинском поле. В ходе телемоста также рассказали о проекте «Успех в единстве поколений» и программе «Активное долголетие», а также о поддержке участников специальной военной операции.

«Мы очень уважаем и любим вас, наших дорогих братьев и друзей, и хотим, чтобы эта дружба продолжалась. Такие шаги навстречу друг другу — это настоящая народная дипломатия», — сказал Василий Овчинников.

В ответ представители Вилейки поблагодарили можайцев за организацию встречи и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах.

