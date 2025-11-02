сегодня в 22:48

В «Мослифте» опровергли сообщения о падении лифта в Москве

Компания «Мослифт» опровергла информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на улице Обручева в Москве.

Как указано в официальном сообщении организации, утром 2 ноября произошло застревание кабины на первом этаже, а не ее падение с высоты.

Специалисты аварийной службы, прибывшие на место, открыли двери лифта и освободили пассажирку. По данным компании, женщина не получила травм и не нуждалась в госпитализации.

Ранее сообщалось о срыве лифта с 13-го этажа и последующей госпитализации пострадавшей.