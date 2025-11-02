Лифт с пассажиром сорвался с 12 этажа дома на юго-западе столицы

В многоэтажном доме на улице Обручева в Москве лифт сорвался с 12 этажа, внутри находилась девушка, сообщает Mash .

Пострадавшую достали из лифта на восьмом этаже и отвезли в больницу, где у нее диагностировали травмы.

Как рассказали местные жители, этот лифт установили в доме меньше года назад. Ранее они жаловались на шумы и проблемы с работой агрегата. Сейчас соседи готовят коллективную жалобу на УК из -за инцидента.

Ранее лифт с пятью пассажирами рухнул в многоэтажном доме по улице Фермора в Калининграде. Один человек травмировал ногу.

