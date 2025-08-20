В Москве суд привлек к ответственности Дмитрия Дюжева за неуплату штрафа Общество сегодня в 14:18

Звезда сериалов «Бригада» и «Жмурки» Дмитрий Дюжев по решению суда был привлечен к административной ответственности за неуплату ранее назначенного штрафа. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.