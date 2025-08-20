В Москве суд привлек к ответственности Дмитрия Дюжева за неуплату штрафа
Звезда сериалов «Бригада» и «Жмурки» Дмитрий Дюжев по решению суда был привлечен к административной ответственности за неуплату ранее назначенного штрафа. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дмитрий Дюжев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Суд назначил наказание российскому актеру в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Какой именно штраф Дюжев не оплатил ранее, а также его размер не уточняются.