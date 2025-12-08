В Москве стартовал виртуальный квест для молодежи

В столице в рамках проекта «Зима в Москве» стартовал виртуальный квест, разработанный проектом «Молодежь Москвы» и компанией МТС, сообщается на портале mos.ru .

Чтобы начать квест, пользователям необходимо авторизоваться в приложении «Прогрессоры» и нажать на иконку «Зима в Москве». Он включает в себя 7 ключевых площадок. Пользователи могут поставить оценку, поделиться своими впечатлениями, посетить разные мероприятия и получить виртуальную валюту приложения — прокоины, которые можно обменять на скидки и промокоды партнеров, пакеты интернет-трафика, а также подписки внутри приложения.

«Виртуальный квест — это хороший пример того, как с помощью телеком-технологий и геймификации можно создать диалог с молодежной аудиторией, мотивируя их исследовать город и участвовать в его событиях в интерактивном формате, получая за это приятные бонусы. Мы продолжим развивать новые проекты для развития цифрового опыта молодежи», — уточнил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

«Зимний квест станет настоящим приключением. Он поможет легко составить интересный маршрут и познакомиться с ключевыми площадками сезона. Это станет практичным и современным форматом для планирования досуга молодых горожан в столице», — поделилась руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.