В Москве Рудковская добилась тюремного заключения для бывшего друга семьи

В четверг Кунцевский суд Москвы приговорил мошенников, один из которых в прошлом был другом семьи продюсера Яны Рудковской, к тюремному заключению за присвоение себе картофельного завода, принадлежащего телеведущей. Об обвинительном заключении сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

«Савин В. А., Абаев В. А., Киселев Д. А. взяты под стражу в зале суда. Гражданские иски потерпевших переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства», — говорится в сообщении госоргана.

По данным СМИ, в прошлом один из осужденных — Валентин Савин — был другом семьи Рудковской, когда она была замужем за Виктором Батуриным. Позднее он вместе с двумя другими фигурантами дела присвоил себе картофельный завод Рудковской и дважды перепродал его.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал фигурантов виновными и назначил Савину наказание в виде 8,5 года заключения в колонии общего режима, а Абаева и Киселева приговорили к четырем годам колонии.

Рудковская осталась довольна приговором. Теперь она намерена добиваться возвращения себе картофельного завода, который потеряла более трех лет назад и все это время добивалась справедливости.