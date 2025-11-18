В Москве побит рекорд тепла для 18 ноября, державшийся с 1940 года

Во вторник столбики термометров в Москве поднялись до плюс 9,9 градуса, побив тем самым рекорд тепла для 18 ноября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температурный рекорд для 18 ноября держался с 1940 года. В тот день температура в столице поднялась до плюс 9,4 градуса.

18 ноября 2025 года в 10:00 столбик термометра на опорной метеостанции ВДНХ показывал такую же температуру. То есть рекорд был повторен, но уже спустя час он был побит.

К 11:00 потеплело еще сильнее. Температура поднялась до плюс 9,9 градуса.

При этом в Москве во вторник ожидается сильный ветер. Порывы усилятся до 15 м/с. Возможны осадки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.