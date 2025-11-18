сегодня в 11:24

Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Непогода обрушится на Москву 18 ноября. Днем ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как прогнозируют синоптики, неблагоприятные погодные условия продлятся с 10 до 18 часов 18 ноября. В это время местами в Москве ожидается сильный ветер, порывы усилятся до 15 м/с.

В связи с непогодой ГУ МЧС России по столице напомнило жителям о соблюдении правил безопасности. Автомобилистам при сильном ветре стоит снизить скорость, избегать опасных маневров, держать дистанцию. Парковать машины под деревьями нельзя.

Пешеходам необходимо обходить шаткие конструкции и деревья. Нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае ЧС можно обратиться по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Во вторник в Московском регионе температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.