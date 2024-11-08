В Москве отремонтируют еще 3 дома, где жили выдающиеся ученые

В рамках продолжающейся реализации столичной программы капитального ремонта жилых домов в 2024 году планируют вернуть исторический облик еще трем домам, где жили выдающиеся ученые, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты заканчивают восстанавливать исторический облик дома, в котором жил ученый в области разработки нефтяных и газовых месторождений Михаил Сургучев. Территориально 16-этажный дом, построенный в 1966 году, находится в Гагаринском районе Москвы на улице Косыгина, 11.

На объекте уже отремонтированы фасад и крыша, а также заменены магистрали внутренних инженерных систем. Чтобы местным жителям было комфортнее, ремонтные работы разделили на несколько этапов. В настоящее время они ведутся в подвальных помещениях.

Дом Сургучева не единственный в Гагаринском районе Москвы, который ремонтируют в рамках столичной программы. Так, восстановительные работы ведутся на Ленинском проспекте, 52. Восьмиэтажное здание сложной формы построено еще в 1956 году. На этом объекте также восстанавливают фасад, меняют крышу и внутренние инженерные системы, а еще ремонтируют подвал.

Третий дом, который проходит по программе капитального ремонта, находится на северо-востоке столицы, на проспекте Мира, 118. По этому адресу проживал ученый в области аэродинамики и летательных аппаратов Владимир Струминский.

Десятиэтажное здание построили в 1953 году. Специалисты обновляют фасад дома, восстанавливают подвал и меняют магистрали водоотведения с использованием современных материалов и передовых отечественных технологий. Основные работы на объекте уже завершены, до конца года этот дом, как и два вышеперечисленных, будут восстановлены полностью.