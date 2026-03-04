В Москве открыли фотовыставку «Сильные „женщины“ метростроения»

На Тверском бульваре открылась фотовыставка «Сильные „женщины“ метростроения», подготовленная градостроительным комплексом Москвы. Открытие экспозиции приурочили к Международному женскому дню, а посвящена она тем, кто ежедневно занимается прокладкой новых веток столичной подземки, — тоннелепроходческим механизированным комплексам, сообщила пресс-служба комплекса.

Главными персонажами выставки стали щиты диаметром 6 м и 10 м, чей вес достигает 1,7 тыс. т. Эти мощные агрегаты не только прокладывают трассу в подземной толще, но и сразу же осуществляют монтаж тюбингов, создавая готовые тоннели будущего метрополитена. Благодаря их использованию возведение подземки ускорилось, и теперь все больше жителей мегаполиса получают удобные транспортные связи вблизи своих домов.

«Эта выставка — про силу, которая обычно остается за кадром. С 1 по 15 марта на Тверском бульваре можно увидеть фотографии тоннелепроходческих комплексов, благодаря которым строится московское метро. По традиции мы называем их женскими именами — и в этом есть особый смысл: эти „женщины“ каждый день выполняют тяжелую и важную работу, помогая городу расти и становиться комфортнее для жителей», — рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Выставка получила такое наименование неспроста. В метростроении издавна существует обычай давать тоннелепроходческим щитам женские имена. Корни этой традиции уходят в историю горного промысла и связаны с почитанием святой Варвары, которая считается покровительницей шахтеров и всех, кто трудится под землей. Считалось, что Варвара оберегает людей от подземных опасностей, поэтому ее образ неизменно сопровождал горняков. Позже эта традиция закрепилась и в метростроении: изначально щиты именовали Варварами, а со временем им начали присваивать имена заслуженных женщин-метростроителей.

Сегодня в сооружении московского метро задействовано множество таких сильных «женщин»: «Юлия», «София», «Галина», «Александра», «Ольга» и другие. Например, щит «Эсмина» пройдет почти 1,7 км, соединяя станцию «Остров Мечты» со станцией «Кленовый бульвар» на Бирюлевской линии. А тоннелепроходческий комплекс «Лилия» преодолеет 3,34 км, обеспечив связку между «Серебряным Бором» и «Строгино» на Рублево-Архангельской линии.

Увидеть этих удивительных «женщин» и узнать подробности об их деятельности и значении для развития подземной инфраструктуры столицы можно на фотовыставке, работающей на Тверском бульваре.